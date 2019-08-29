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Un juez condena a Johnson & Johnson a pagar 515 millones de euros por la crisis de los opiáceos en EEUU

En la sentencia, el magistrado considera que los acusados "tomaron parte en la comercialización engañosa de sus drogas y opiáceos en general".

Europa Press
Internacional-29/08/2019
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La multinacional estadounidense Johnson & Johnson (J&J) ha sido condenada en Oklahoma a pagar 572,1 millones de dólares (515 millones de euros) por su papel en la crisis sanitaria por la adicción al consumo de opiáceos, aunque el fabricante estadounidense de productos

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