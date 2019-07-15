Un juez constata que Quirón ordenó a una médica hacer un dictamen por el que un trabajador fue despedido
La doctora suscribió dos informes en cuestión de ocho días sobre un trabajador de la empresa Autocares Meg Bus, en el primero se invalidaba al hombre a conducir de manera temporal y en el segundo, indefinida.
FACUA.org
España-15/07/2019
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De un «no debe conducir autocares de forma temporal, precisa un cambio de puesto de trabajo» a un «no debe conducir» de manera indefinida. Son dos informes médicos, emitidos por una doctora de Quirónprevención sobre un trabajador de Autocares Meg Bus SL que