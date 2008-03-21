Un juez de Bilbao condena a Iberia a indemnizar con 900 euros a una pareja por el retraso de un vuelo desde Roma
La compañía falseó los motivos del retraso dando una respuesta distinta a cada afectado.
FACUA.org
Euskadi-21/03/2008
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Una pareja vizcaína recibirá de Iberia 450 euros cada uno, así como los gastos de abogado, en compensación por haber padecido un retraso de un vuelo de Roma a Madrid que les supuso la pérdida de la conexión a Bilbao. La compañía falseó