Un juez obliga a devolver el importe íntegro de un Citröen Xsara Picasso con más de 60.000 kilómetros por sus defectos de fabricación
El afectado, un sevillano socio de FACUA, tuvo que acudir al taller en trece ocasiones sin que el concesionario ni el fabricante dieran solución a los problemas ni aceptasen la devolución del vehículo.
FACUA.org
España-06/06/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa que una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Sevilla obliga a devolver el importe íntegro de un Citröen Xsara Picasso con más de 60.000 kilómetros por sus defectos de fabricaci&oac