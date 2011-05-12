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Un juez rechaza las medidas cautelares que pidió Ryanair para seguir embarcando a pie en Alicante

La aerolínea deberá seguir utilizando las pasarelas telescópicas hasta que se resuelva el conflicto planteado.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-12/05/2011
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El titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, con sede en Elche (Alicante), ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por Ryanair para que sus pasajeros puedan embarcar a pie en el aeropuerto de Alicante, en contra de lo dispuesto por Aeropuertos Españoles

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