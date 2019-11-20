Un juzgado de lo mercantil condena a Ryanair por cobrar 20 euros a una pasajera por el equipaje de mano
La sentencia considera abusiva la cláusula ya que "cercena los derechos que el pasajero tiene reconocidos" en la Ley Nacional del Transporte.
Europa Press
Madrid-20/11/2019
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El juzgado de lo Mercantil número 13 de Madrid ha condenado a Ryanair a devolver 20 euros a una pasajera la que obligó a pagar para volar con su equipaje de mano.
La pasajera viajaba de Madrid a Bruselas con un «bolso de mujer» y una maleta de peso inferior a diez ki