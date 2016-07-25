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Un problema en los servidores de Yahoo pierde los contactos y correos de miles de usuarios

La compañía comunicó varias horas después del incidente que estaban "trabajando deprisa" para resolverlo.

FACUA.org
Internacional-25/07/2016
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Miles de usuarios se han visto afectados por un problema en los servidores de la plataforma de mensajería Yahoo y han perdido sus contactos, carpetas de organización y correos electrónicos. Según informa el diario

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