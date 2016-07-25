Un problema en los servidores de Yahoo pierde los contactos y correos de miles de usuarios
La compañía comunicó varias horas después del incidente que estaban "trabajando deprisa" para resolverlo.
FACUA.org
Internacional-25/07/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Esta caída del servicio se produce en el momento en el que la compañía está en pleno proceso de venta a Verizon. | Imagen: FACUA / Twitter.com/faizal_harv.
Miles de usuarios se han visto afectados por un problema en los servidores de la plataforma de mensajería Yahoo y han perdido sus contactos, carpetas de organización y correos electrónicos. Según informa el diario