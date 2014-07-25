Nuestras accionesUna imprevista intervención quirúrgica le impidió el pasado mes de abril volar a México junto a su esposa

Un socio de FACUA recupera 430 euros cobrados al cancelar por enfermedad un viaje con El Corte Inglés

La aseguradora ERV resolvió sin argumentos que el repentino agravamiento de José Carlos Gavilán no estaba cubierto por una póliza suscrita precisamente para el reembolso de las tasas de ambos billetes en caso de anulación anticipada.

FACUA.org
España-25/07/2014
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José Carlos Gavilán López ha conseguido recuperar los 430 euros correspondientes a los gastos de cancelación de dos billetes de avión de ida y vuelta entre Sevilla y México D.F.. La aseguradora contratada a través de la agenci

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