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Un usuario de Valencia recibe su factura de Gas Natural a nombre de Antonio Gilipollas Caraculo

El afectado ha decidido denunciar a la compañía por irregularidades en el tratamiento de sus datos personales y un presunto delito de injurias.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-06/12/2007
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Antonio Bandín Moreno, vecino de Valencia, ha decidido llevar a los tribunales a Gas Natural por irregularidades en el tratamiento de sus datos personales y un presunto delito de injurias tras recibir una factura de la compañía en la que sus apellidos han sido sustitui

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