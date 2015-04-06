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Un virus conocido como Pacman secuestra los datos de tu ordenador a través de Dropbox y pide un rescate

Infecta los equipos mediante un mensaje de correo electrónico de esta plataforma, que instiga al destinatario a revisar sus ficheros subidos.

FACUA.org / Europa Press
España-06/04/2015
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El malware bautizado como Pacman infecta todos los archivos de nuestro ordenador, encriptándolos y haciéndolos inaccesibles. Este ransomware o software malicioso secuestra información de los ordenadores infectados para pedir

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