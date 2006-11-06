Una de las empresas con más denuncias por la venta de adelgazantes fraudulentos continúa sus actividades tras una ridícula sanción de 7.500 euros
FACUA denuncia que el caso de Nutra Life pone de manifiesto la impunidad con la que se comercializan los productos milagro.
FACUA.org
España-06/11/2006
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Tras cerca de dos años comercializando todo tipo de productos fraudulentos para adelgazar y una inversión en publicitarlos a nivel nacional que puede superar los 2 millones de euros, la administración sanitaria ha decidido que la empresa Nutra Life sólo merece una rid&