Una empresa de 906 que ofrece "un año de llamadas gratis" mantiene hasta una hora al teléfono a los usuarios
Muchos de los afectados llamaron porque creían que el premio lo ofrecía Telefónica de España. La firma cuenta con al menos diez líneas 906, tiene sede en Alicante y su nombre comercial es Notificaciontelefonica.com.
FACUA.org
España-31/10/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha recibido en los últimos días numerosas llamadas de usuarios de distintas provincias españolas que han sido víctimas de una nueva irregularidad a través de línea