Una empresa de mudanzas, obligada a indemnizar a una socia de FACUA Madrid por causar daños a sus enseres
La Junta Arbitral de Consumo obliga a Mudanzas Estebaranz a abonar a la usuaria 400 euros por los desperfectos en los muebles y el extravío de algunos enseres como consecuencia de un negligente servicio.
FACUA.org
Madrid-19/06/2017
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La Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid ha obligado a la empresa de Mudanzas Estebaranz a devolver a una socia de FACUA Madrid parte de la cantidad cobrada por un trabajo, como indemnización por haberle perdido y roto algunos de enseres, durante el traslado de los muebles de