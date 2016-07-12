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Una jueza de Sevilla declara abusivas las tarifas de Endesa por el alquiler de contadores sin telegestión

Tras una demanda de la secretaria general de FACUA Sevilla dentro de la campaña que la organización desarrolla a nivel nacional para promover que los usuarios lleven a los tribunales a las eléctricas.

FACUA.org
España-12/07/2016
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La titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Sevilla ha dictado una sentencia (descárgala aquí) en la que determina que Endesa incurre en cl&aacu

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