Nuestras accionesFACUA pide a las administraciones que acaben con el fraude de los 'productos milagro'

Una mujer que oculta su cuerpo en una bolsa de basura protagoniza un anuncio de Depuralina

FACUA advierte que además de denigrante, la publicidad es claramente engañosa. Un Real Decreto de 1996 prohíbe sugerir que un producto tenga propiedades adelgazantes.

FACUA.org
España-10/04/2008
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Una mujer que oculta su cuerpo en una bolsa de basura protagoniza uno de los anuncios de Depuralina, el producto milagro seudoadelgazante que está siendo inmovilizado por irregularidades legales y posibles efectos

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