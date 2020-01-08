Una web vendía a 700 euros entradas de la Alhambra para los dos únicos días de cierre del monumento
Se ofertaban dentro de un paquete que también incluía la recogida de los turistas en Málaga y la visita guiada a los Palacios Nazaríes.
Europa Press
Granada-08/01/2020
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El Patronato de la Alhambra y el Generalife ha denunciado ante la Policía Nacional a un portal web que ofrecía supuestamente entradas al monumento, así como el desplazamiento desde Málaga y una visita guiada, por un precio de más de 700 euros para los día