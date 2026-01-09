Unas goteras con cal le dañaron el coche en el garaje: FACUA Madrid logra que lo indemnicen con los 650 euros de la reparación
Los daños fueron causados por el mal estado del techo situado sobre la plaza de garaje subterránea que tenía alquilada debajo de su domicilio.
Madrid-09/01/2026
Tras la reclamación de FACUA Madrid, la agencia inmobiliaria Medasil Homes ha abonado a un usuario los 657 euros que tuvo que pagar para reparar su coche después de que sufriera daños por unas goteras de cal líquida en la plaza de garaje que tenía alquilada a esta empresa.
José