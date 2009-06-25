Unos 19.000 conductores han sido detenidos en el último año por triplicar la tasa máxima de alcohol
La mayoría de ellos superan los 30 años, mientras que ocho de cada diez jóvenes menores de 25 años ceden el coche cuando beben.
FACUA.org
España-25/06/2009
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Unos 19.000 conductores han sido detenidos en los últimos doce meses por superar la tasa considerada como delito en el Código Penal, 0,60 mlgr/l en aire, casi el triple del máximo permitido, que es de 0,25 mlgr/l, según anunció el miércoles el director ge