Unos sesenta grandes aeropuertos europeos estarán congestionados y veinte saturados en 2030
El director general de Industria y Empresa de la Unión Europea ha resaltado la necesidad de adecuar los aeropuertos a las previsiones de crecimiento.
FACUA.org
Europa-12/05/2011
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En 20 años, cerca de sesenta grandes aeropuertos europeos estarán congestionados y veinte saturados al menos nueve horas al día, según ha indicado el director general de Industria y Empresa de la Unión Europea, Daniel Calleja, durante la cele