Más noticias

Unos sesenta grandes aeropuertos europeos estarán congestionados y veinte saturados en 2030

El director general de Industria y Empresa de la Unión Europea ha resaltado la necesidad de adecuar los aeropuertos a las previsiones de crecimiento.

FACUA.org
Europa-12/05/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

En 20 años, cerca de sesenta grandes aeropuertos europeos estarán congestionados y veinte saturados al menos nueve horas al día, según ha indicado el director general de Industria y Empresa de la Unión Europea, Daniel Calleja, durante la cele

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos