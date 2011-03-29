Usuarios alertan sobre un fallo en la Nintendo 3DS
Durante las partidas, la consola se para y presenta una pantalla negra en la que se pide a los usuarios que reinicien el dispositivo.
FACUA.org
Internacional-29/03/2011
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Usuarios de la nueva Nintendo 3DS están alertando en distintos foros de Internet sobre un fallo en la portátil de Nintendo. Los jugadores comentan que durante las partidas, la consola se para y presenta una pantalla negra en la que se pide a los usuarios que reinicien el dispositivo