Más noticias

Usuarios alertan sobre un fallo en la Nintendo 3DS

Durante las partidas, la consola se para y presenta una pantalla negra en la que se pide a los usuarios que reinicien el dispositivo.

FACUA.org
Internacional-29/03/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Usuarios de la nueva Nintendo 3DS están alertando en distintos foros de Internet sobre un fallo en la portátil de Nintendo. Los jugadores comentan que durante las partidas, la consola se para y presenta una pantalla negra en la que se pide a los usuarios que reinicien el dispositivo

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos