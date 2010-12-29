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Usuarios del iPhone y del iPad demandan a Apple por privacidad en California

Los querellantes quieren que se prohíba la transmisión de datos del usuario sin consentimiento y una compensación monetaria.

FACUA.org
América-29/12/2010
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Un grupo de usuarios del teléfono iPhone y de la tablet iPad ha demandado a Apple alegando que ciertas aplicaciones estaban pasando información personal del usuario a anunciantes sin consentimiento, según documentos judiciales.

En la demanda, que busca el estat

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