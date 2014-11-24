Varias sentencias declaran abusivo el índice hipotecario IRPH, antigua alternativa de las cajas al euríbor
El juez Edmundo Rodríguez Achútegui argumenta que aun habiendo sido un indicador legal y oficialmente reconocido, también podía ser manipulado por las propias entidades de crédito.
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España-24/11/2014
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Edmundo Rodríguez Achútegui, magistrado en Álava que está prestando servicios de apoyo en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de San Sebastián, está marcando un precedente en la atención con los afectados por el uso abusivo