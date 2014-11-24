Más noticiasUn magistrado de San Sebastián apenas ha tardado 8 días en dictar 6 sentencias contra Kutxabank

Varias sentencias declaran abusivo el índice hipotecario IRPH, antigua alternativa de las cajas al euríbor

El juez Edmundo Rodríguez Achútegui argumenta que aun habiendo sido un indicador legal y oficialmente reconocido, también podía ser manipulado por las propias entidades de crédito.

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España-24/11/2014
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Edmundo Rodríguez Achútegui, magistrado en Álava que está prestando servicios de apoyo en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de San Sebastián, está marcando un precedente en la atención con los afectados por el uso abusivo

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