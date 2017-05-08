Venden plazas de garaje ocultando una deuda de 3.500 euros: devuelven el dinero tras la acción de FACUA
Aktua Soluciones Financieras le cargó a un socio de FACUA Madrid una factura por una derrama aprobada por la junta de propietarios siete meses antes de que comprara dos plazas de garaje.
FACUA.org
Madrid-08/05/2017
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FACUA Madrid ha conseguido que la empresa Aktua Soluciones Financieras SL anule una factura de 3.464 euros, correspondiente a una deuda contraída siete meses antes de que se produjera la venta de dos plazas de garaje y de la que no se había informado al comprador.
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