Viajes Catai añade más información en los itinerarios por Tierra Santa, tras la denuncia de FACUA
Esta agencia de viajes ofertaba visitas a Israel sin especificar que pasaban por territorio palestino. La asociación denunció a otras seis agencias por el mismo motivo.
FACUA.org
España-27/08/2018
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, Viajes Catai amplía más información en los itinerarios de los viajes en los que oferta visitas a Israel. Hasta el momento, no aclaraba a los usuarios que en el recorrido estaba el territorio de Palestina. Cada uno de es