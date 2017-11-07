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Villalonga, ex presidente de Telefónica, tuvo sociedades en Malta, Panamá, Islas Vírgenes y las Caimán

El empresario, amigo íntimo de Aznar, aparece vinculado a entidades 'offshore' en paraísos fiscales de todo el mundo, según revelan los 'Paradise Papers'. Su segunda mujer, Adriana Abascal, también implicada.

FACUA.org
Internacional-07/11/2017
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El ex presidente de Telefónica, Juan Villalonga, mantuvo una sociedad en las Islas Caimán y otra en las Islas Vírgenes Británicas, participando con esta última además en una compañía ubicada en Malt

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