Visto para sentencia nueve años después el juicio sobre el concurso de Fórum Filatélico
Se cierra así un procedimiento iniciado en 2006. El presunto fraude en torno a la venta de sellos cometido por esta entidad y Afinsa afecta a casi medio millón de familias.
Europa Press
España-08/04/2015
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El juzgado mercantil número siete de Madrid ha dejado visto para sentencia el juicio sobre la calificación del concurso de Fórum Filatélico, con lo que ha dado por concluido un procedimiento iniciado en 2006.
El juez Santiago Senent ha adoptado esta decis