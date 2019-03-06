Vodafone acaparó en 2018 el 48% de las denuncias contra compañías de telecomunicaciones en FACUA
El sector provocó el 19,4% de las reclamaciones, nueve puntos más que el año anterior. Las denuncias de FACUA derivaron en 3,2 millones de euros en multas contra telecos.
FACUA.org
España-06/03/2019
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