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Vodafone acaparó en 2018 el 48% de las denuncias contra compañías de telecomunicaciones en FACUA

El sector provocó el 19,4% de las reclamaciones, nueve puntos más que el año anterior. Las denuncias de FACUA derivaron en 3,2 millones de euros en multas contra telecos.

FACUA.org
España-06/03/2019
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En 2018, Vodafone fue de nuevo la compañía de telecomunicaciones más denunciada por los usuarios en FACUA-Consumidores en Acción. Así lo refleja su balance ¿Qué denuncian los consumidores?, donde l

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