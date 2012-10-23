Vodafone amenaza con penalizaciones ilegales de hasta 726 euros por la baja de su 'todo en uno'
La multinacional británica riza el rizo de las cláusulas abusivas inventando la 'penalización inversa': la multa es mayor cuanto menos tiempo falte para que finalice la permanencia.
FACUA.org
España-23/10/2012
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