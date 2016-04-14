Vodafone, multada con 20.000 euros por reclamar durante meses a un cliente una deuda ya saldada
La compañía siguió cobrando el servicio de internet a un socio de FACUA pese a que éste había dado de baja la línea.
FACUA.org
España-14/04/2016
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Vodafone siguió reclamando la deuda al usuario a través de una empresa de recobros. | flickr.com/janitors (CC BY 2.0)
Vodafone ha sido multada con el pago de 20.000 euros por haber reclamado durante meses una factura a un cliente pese a que éste ya la había pagado. La sanción, dictaminada por la Agencia Española de Protección de Datos, argumenta el incumplimiento por parte de l