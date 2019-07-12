Vodafone se negó a cancelar una portabilidad alegando que ya había enviado la tarjeta SIM a la usuaria
Tras la reclamación de FACUA Castilla-La Mancha, ha devuelto los 128 euros que le cobró durante cuatro meses pese a que no le dio ningún servicio.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-12/07/2019
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Tras la reclamación de FACUA Castilla-La Mancha, Vodafone ha devuelto a una usuaria 128 euros de unas facturas tras negarse a cancelar una portabilidad alegando que ya había enviado la tarjeta SIM a la usuaria y que primero debía activarla para luego hacer efectivo el desisti