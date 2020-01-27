Vodafone siguió cargando recibos durante seis meses a un usuario que había realizado una portabilidad
FACUA Castilla-La Mancha ha logrado que la compañía le reintegre los 400 euros que le había estado cobrando pese a que ya no le prestaba ningún servicio.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-27/01/2020
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Tras la reclamación de FACUA Castilla-La Mancha, Vodafone ha devuelto a un usuario 394 euros de recibos que le estuvo cargando durante los seis meses posteriores a que realizara una portabilidad con otra compañía.
Anselmo B.P., residente en la localida