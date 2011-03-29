Volkswagen revisará 71.000 unidades del Jetta en EEUU por problemas en la alarma y el claxon
La campaña afecta a las unidades de la sexta generación del modelo fabricadas entre marzo del pasado año y el mismo mes de 2011.
FACUA.org
América-29/03/2011
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El grupo automovilístico alemán Volkswagen ha llamado a revisión un total de 71.043 unidades de su modelo Jetta comercializadas en el mercado estadounidense por un posible problema en el sistema de alarma y en la bocina.
Volkswagen indicó en un comunica