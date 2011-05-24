Vulneran la seguridad de la web de Sony Grecia y publican datos de usuarios
En esta ocasión, el ataque se ha producido mediante un sistema SQL que permite localizar vulnerabilidades en los sistemas.
FACUA.org
Internacional-24/05/2011
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Los hackers siguen acosando los servicios de Sony. En las últimas horas se había conocido un ataque en Tailandia que se había saldado sin el robo de datos. Después de ese ataque, se ha lanzado una ofensiva contra la página de Sony en Grecia. En este cas