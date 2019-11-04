Wallapop recomienda a los usuarios cambiar sus contraseñas tras sufrir un "acceso indebido"
La empresa también ha informado de que no tiene evidencia de un uso fraudulento de los datos.
Europa Press
Internacional-04/11/2019
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Imagen: wallapop.es
Wallapop ha cerrado la sesión de las cuentas abiertas de sus usuarios este fin de semana al detectar un «acceso indebido» en su plataforma, lo que obliga a los mismos a cambiar su contraseña para volver a acceder a la aplicación.
Según ha alertado la Of