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Wallapop recomienda a los usuarios cambiar sus contraseñas tras sufrir un "acceso indebido"

La empresa también ha informado de que no tiene evidencia de un uso fraudulento de los datos.

Europa Press
Internacional-04/11/2019
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Wallapop ha cerrado la sesión de las cuentas abiertas de sus usuarios este fin de semana al detectar un «acceso indebido» en su plataforma, lo que obliga a los mismos a cambiar su contraseña para volver a acceder a la aplicación.

Según ha alertado la Of

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