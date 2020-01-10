Más noticias

WhatsApp deja de funcionar en millones de móviles desde enero de 2020

Los móviles con Windows Phone, Android con sistema operativo 2.3.7 o anterior y iPhone con iOS 8 o anterior no podrán usar la aplicación de mensajería instantánea.

FACUA.org
España-10/01/2020
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La aplicación de mensajería WhatsApp ha anunciado que dejará de funcionar en millones de teléfonos móviles a partir de enero de 2020. Así lo ha comunicado la compañía, al indicar que «a partir del 31 de diciembre de 2019, no pod

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos