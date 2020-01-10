WhatsApp deja de funcionar en millones de móviles desde enero de 2020
Los móviles con Windows Phone, Android con sistema operativo 2.3.7 o anterior y iPhone con iOS 8 o anterior no podrán usar la aplicación de mensajería instantánea.
FACUA.org
España-10/01/2020
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La aplicación de mensajería WhatsApp ha anunciado que dejará de funcionar en millones de teléfonos móviles a partir de enero de 2020. Así lo ha comunicado la compañía, al indicar que «a partir del 31 de diciembre de 2019, no pod