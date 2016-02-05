Ya es obligatorio el 'semáforo' de riesgos de productos financieros que permitirá nuevos engaños masivos
FACUA critica que Economía autorice al sector a ocultar el riesgo de sus servicios con mayor riesgo a través de un sistema de clasificación y advertencia que no evitará casos como el de las preferentes.
FACUA.org
España-05/02/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción critica que el Ministerio de Economía autorice a la banca a ocultar el riesgo de los productos financieros más peligrosos con el nuevo sistema de advertencia que es obligatorio desde este viernes, 4 de febrero. La