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Ya están en vigor las nuevas condiciones para acceder al bono social

Desde FACUA te detallamos los requisitos para poder acceder a sus beneficios y acogerte a ellos, ya que consideramos que esta información puede ser de tu interés al afectar a un suministro básico como es la energía eléctrica.

FACUA.org
España-23/11/2017
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El bono social es el mecanismo por el que determinados consumidores con un bajo nivel adquisitivo y cualquier familia numerosa pueden recibir un descuento en parte de su factura eléctrica. El descuento se realiza sobre la tarifa eléctrica regulada, llamada precio voluntario para el

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