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Ya son cientos los afectados por la facturación masiva de llamadas falsas a teléfonos 905 que han contactado con FACUA

Las telefónicas insisten en cobrar llamadas no realizadas por los usuarios amenazándoles con cortes de líneas, registros de morosos y embargos.

FACUA.org
España-05/12/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ya ha recibido varios cientos de casos de afectados por la facturación masiva de llamadas falsas a teléfonos con prefijo 905 en toda España.

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