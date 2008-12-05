Ya son cientos los afectados por la facturación masiva de llamadas falsas a teléfonos 905 que han contactado con FACUA
Las telefónicas insisten en cobrar llamadas no realizadas por los usuarios amenazándoles con cortes de líneas, registros de morosos y embargos.
FACUA.org
Espa�ña-05/12/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ya ha recibido varios cientos de casos de afectados por la facturación masiva de llamadas falsas a teléfonos con prefijo 905 en toda España.
Desde el miércoles, la página web