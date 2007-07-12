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Ya son más de 180.000 los dentífricos inmovilizados en toda España

Manugel y Denivit se suman a Colgate, Signal, Close up, Crest y Tri Leaf en el listado de importaciones con irregularidades en el etiquetado.

FACUA.org
España-12/07/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa que ya son más de 180.000 las unidades de dentífricos que han sido inmovilizadas por los gobiernos autonómicos y la policía ante las irregularidades en sus etiquetados.

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