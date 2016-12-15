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Yahoo admite el robo de datos de más de mil millones de usuarios

Se trata del segundo fallo de seguridad que la compañía reconoce: en septiembre anunció que 500 millones de cuentas resultaron afectadas. Entre los datos sustraídos hay respuestas de seguridad y contraseñas.

Europa Press
Internacional-15/12/2016
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La compañía estadounidense Yahoo ha anunciado el robo de datos asociados a las cuentas de más de mil millones de cuentas de sus usuarios, si bien todavía no ha sido capaz de identificar desde dónde se pudo realizar.

En un comunicado pub

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