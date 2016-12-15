Yahoo admite el robo de datos de más de mil millones de usuarios
Se trata del segundo fallo de seguridad que la compañía reconoce: en septiembre anunció que 500 millones de cuentas resultaron afectadas. Entre los datos sustraídos hay respuestas de seguridad y contraseñas.
Europa Press
Internacional-15/12/2016
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La compañía explica que este nuevo 'hackeo' debió producirse en agosto de 2013. | Imagen: FACUA / Twitter.com/faizal_harv.
La compañía estadounidense Yahoo ha anunciado el robo de datos asociados a las cuentas de más de mil millones de cuentas de sus usuarios, si bien todavía no ha sido capaz de identificar desde dónde se pudo realizar.
En un comunicado pub