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Zapatero afirma que no autorizará la construcción de ninguna central nuclear mientras sea presidente

Se muestra partidario de la reducción progresiva de la energía nuclear en función de que pueda ir cubriéndose la demanda con las renovables.

FACUA.org
España-14/01/2008
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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, rechazó la posibilidad de poner fin a la moratoria nuclear y afirmó que no autorizará la construcción de ninguna central de este tipo mientras continúe en el cargo.

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