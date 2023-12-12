#216 / Abril 2023Ver números anteriores
Decepcionante ley de atención al cliente
En este número
Puestos de ferias y casetas: ¿Cuáles son mis derechos?|José Manuel Rebollo: «Me gusta trabajar en el cine independiente, es más artesanal»|Crónica Consumerista|Reclamaciones en transporte aéreo: sin noticias del Gobierno|(Casi) todo es consumo|FACUA, en Acción|Clara Grima: «El talento matemático es actualmente una de las riquezas más robustas de cualquier país»|Acciones colectivas para la protección de los intereses de los consumidores|Decepcionante ley de atención al cliente
Ocio y cultura
Puestos de ferias y casetas: ¿Cuáles son mis derechos?
Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, también vienen las primeras fiestas populares de muchas ciudades y pueblos españoles, donde es habitual adquirir productos, comida y bebida.
Por Gabriela Camayd
Ocio y cultura
José Manuel Rebollo: «Me gusta trabajar en el cine independiente, es más artesanal»
El joven cineasta portuense nos cuenta sus orígenes en el sector audiovisual, el valor simbólico en algunos de sus trabajos y algunos aspectos clave de su nueva película 'Sola'.
Por Imanol Beristain
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de marzo y abril.
Motor y viajes
Reclamaciones en transporte aéreo: sin noticias del Gobierno
Más de un año después de la normativa que regula este procedimiento, el Ejecutivo aún no ha acreditado a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea como entidad de resolución alternativa de conflictos.
Por Miguel Ángel Serrano
Compras y publicidad
(Casi) todo es consumo
Para que los consumidores y usuarios podamos defender nuestros derechos es imprescindible identificar cuándo estamos ante una relación de consumo: aprendamos a hacerlo.
Por Alejandro García
Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de marzo y abril.
Ocio y cultura
Clara Grima: «El talento matemático es actualmente una de las riquezas más robustas de cualquier país»
La matemática y profesora sevillana estrena en La 2 de TVE el programa 'Una matemática viene a verte', un espacio divulgativo para acercar esta ciencia a todos los públicos.
Por David Ávila
Compras y publicidad
Acciones colectivas para la protección de los intereses de los consumidores
Existe un claro desequilibrio entre usuarios y empresarios cuando se tiene que acudir a vía judicial para resolver un conflicto.
Por Olga Ruiz
Telecos y privacidad
Decepcionante ley de atención al cliente
Consumo ha optado por no atender nuestras reivindicaciones y aprobar cualquier cosa, una norma que no molestase demasiado a las grandes empresas, pero que le sirviese para apuntarse una ley en el currículum.
Por Rubén Sánchez
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García