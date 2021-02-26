Así nos afectará la nueva directiva de aguas

El Parlamento Europeo ha aprobado una nueva directiva marco de aguas (Directiva UE 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano) que regulará en los países miembros el suministro y control de la calidad del agua de consumo. Ahora le toca a España transponer esa normativa a su legislación, para lo que dispone de un plazo máximo de dos años. La nueva norma sustituirá a la directiva europea de hace 20 años que se diseñó para proteger a la población de los efectos del consumo de agua contaminada y que ya se había quedado obsoleta A la nueva norma se suman además cuestiones básicas para los consumidores y usuarios, como la consideración del acceso al agua y al saneamiento como derecho humano e

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