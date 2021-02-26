Famosos e influencers: si no avisáis cuando hacéis #publi, os pueden (y deben) multar

Numerosos influencers y personajes con relevancia pública por su trabajo o sus polémicas mediáticas obtienen importantes ingresos por publicitar productos y servicios de todo tipo a través de sus perfiles en las redes sociales. En buena parte de los casos, camuflan intencionadamente sus mensajes publicitarios intentando que parezca que el comentario sobre una marca ha surgido de forma espontánea, como respuesta a alguno de sus seguidores o que lo que están haciendo es probar un producto para valorar qué les parece, cuando en realidad una empresa les ha pagado por hacerlo y dar su valoración positiva. Puede que muchos de estos personajes conocidos no sepan que la legislación obliga a identificar de forma clara los contenidos publicitarios. Aunque no define una fórm

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