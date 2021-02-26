Fumar mata (al medio ambiente)

En el año 2017, la ONG Ocean Conservancy tras sus campañas de retirada de basura de los océanos, ponía sobre la mesa un dato revelador: el 13% de los residuos mundiales son colillas. La Ocean Conservancy, a través de la International Coastal Cleanup (ICC, por sus siglas en inglés), una iniciativa que promueve la recogida de basura en las playas, reclutó en 2015 a casi 800.000 voluntarios de un centenar de países, incluyendo España, para limpiar 40.000 km de costa. Consiguieron recoger un total de casi 8.200 toneladas de basura en las playas, o lo que es lo mismo: 14 millones de objetos tirados, de los cuales 2,1 millones eran colillas. El origen son los más de seis billones de cigarrillos que se consumen anualmente de los que 4,5 billones se depositan en espacios públicos. Las colillas

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