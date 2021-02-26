Salud y alimentación
Fumar mata (al medio ambiente)
Cada año se vierten ocho millones de toneladas de plástico en los océanos, pero las campañas de retirada de estos residuos de las costas han desvelado que la primera fuente de basura mundial son las colillas.
Por Ricardo Gamaza
España-26/02/2021
En el año 2017, la ONG Ocean Conservancy tras sus campañas de retirada de basura de los océanos, ponía sobre la mesa un dato revelador: el 13% de los residuos mundiales son colillas. La Ocean Conservancy, a través de la International Coastal Cleanup (ICC, por sus siglas en inglés), una iniciativa que promueve la recogida de basura en las playas, reclutó en 2015 a casi 800.000 voluntarios de un centenar de países, incluyendo España, para limpiar 40.000 km de costa. Consiguieron recoger un total de casi 8.200 toneladas de basura en las playas, o lo que es lo mismo: 14 millones de objetos tirados, de los cuales 2,1 millones eran colillas. El origen son los más de seis billones de cigarrillos que se consumen anualmente de los que 4,5 billones se depositan en espacios públicos. Las colillas
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