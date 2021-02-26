¿Dientes blancos sin ir al dentista? ¡Huye!

Una simple búsqueda en Google, un paseo por Instagram o Facebook o incluso una tarde viendo la televisión es todo lo necesario para pensar (erróneamente) que, en materia de estética, no hace falta el asesoramiento o la intervención médica. El bombardeo es constante: cremas faciales antiarrugas a las que se les atribuyen unos efectos similares o muy próximos a un tratamiento médico-estético; suplementos alimenticios que prometen facilitar de forma cuasi milagrosa una gran pérdida de peso corporal; electroestimuladores que prometen lograr una pérdida de grasa similar a la realización de jornadas maratonianas de deporte sin prácticamente sudar, etc. La joya de la corona son los blanqueamientos dentales. De entre toda esta clase de productos que se comercial

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