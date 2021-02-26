Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de enero y febrero.
España-26/02/2021
Durante los meses de enero y febrero, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido ejerciendo su labor en defensa de los derechos de los consumidores.
FACUA ha hecho un seguimiento constante del precio de la luz debido a la subida que experimentó durante parte de enero. Así, este mes finalizó con una subida interanual del 25,8% en el precio medio del kilovatio hora (kWh) de electricidad, que se situó en 16,75 céntimos (impuestos indirectos incluidos), frente a los 13,32 céntimos del mismo periodo de 2020.
La asociación se dirigió al Gobierno para exigirle que no mirara hacia otro lado ante la auténtica salvajada tarifaria
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