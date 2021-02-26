Información sobre el Archivo Histórico de FACUA

La elaboración y compilación de toda la documentación posible para lograr la construcción de un archivo, que pudiera ser un lugar para la búsqueda de información y para la investigación sobre la evolución de la protección de los consumidores en España y sobre el origen y desarrollo de FACUA, tuvo su origen en 2015, año en el que la citada organización de consumidores encomendó dicha función a la Fundación FACUA. La primera fase de este proceso fue la utilización del fondo documental que nos había cedido en 2015 la organización Infoconsumo (antigua Escuela Europea de Consumidores con sede de Santander), hoy desaparecida. La Fundación archivó debidamente el material a través de una base de datos ya elaborada anteriormente por la entidad indicada que fue guardada en 394 cajas archiv

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión