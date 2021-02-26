Institucional

Crónica consumerista

Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de enero y febrero.

España-26/02/2021

Durante los meses de enero y febrero, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.

FACUA Madrid ha solicitado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que refuerce el personal sanitario para garantizar la campaña de vacunación contra el Covid-19, así como que facilite información sobre el calendario de vacunación y garantice el refuerzo del personal destinado a la vigilancia epidemiológica de cara a la identificación y contención precoz de posibles contagios futuros.

Ha considerado

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