Institucional
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de enero y febrero.
España-26/02/2021
Durante los meses de enero y febrero, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid ha solicitado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que refuerce el personal sanitario para garantizar la campaña de vacunación contra el Covid-19, así como que facilite información sobre el calendario de vacunación y garantice el refuerzo del personal destinado a la vigilancia epidemiológica de cara a la identificación y contención precoz de posibles contagios futuros.
Ha considerado
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