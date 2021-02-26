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La ciudad no es para ti (mujer)
Las redes se mofan del alcalde de Cádiz por introducir la perspectiva de género en la renovación de las pasarelas de la playa. ¿Por qué damos por hecho que el urbanismo es neutro?
Por Ángeles Castellano
España-26/02/2021
Febrero de 2021. El alcalde de Cádiz, José María González, Kichi (Adelante Cádiz), ante la polémica generada a raíz de una serie de artículos en medios de comunicación y la mofa generalizada en redes, tiene que salir a defender la labor de su equipo. En esta ocasión, lo que se ve obligado a defender es que las pasarelas de acceso a la playa de la ciudad no son usados de la misma manera por todos y que según sea la edad, el género y otras cuestiones, la manera de acceder a la playa es diferente. Algunos medios ponen el grito en el cielo. En redes hay mofa. Kichi es señalado como derrochón, banal, exagerado y unas cuantas cosas más por querer averiguar, para la renovación de las pasarelas, cómo es el uso de los accesos a la playa según tu perfil. En concreto, s
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