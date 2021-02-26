La ciudad no es para ti (mujer)

Febrero de 2021. El alcalde de Cádiz, José María González, Kichi (Adelante Cádiz), ante la polémica generada a raíz de una serie de artículos en medios de comunicación y la mofa generalizada en redes, tiene que salir a defender la labor de su equipo. En esta ocasión, lo que se ve obligado a defender es que las pasarelas de acceso a la playa de la ciudad no son usados de la misma manera por todos y que según sea la edad, el género y otras cuestiones, la manera de acceder a la playa es diferente. Algunos medios ponen el grito en el cielo. En redes hay mofa. Kichi es señalado como derrochón, banal, exagerado y unas cuantas cosas más por querer averiguar, para la renovación de las pasarelas, cómo es el uso de los accesos a la playa según tu perfil. En concreto, s

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